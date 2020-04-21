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Российские нефтяники начали продавать бензин в убыток

Российские нефтяники начали продавать бензин в убыток

Стоимость бензина на оптовом рынке рухнула ниже себестоимости, заявил гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов в беседе с РБК.

В период с 13 по 19 апреля стоимость на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась на 11%, до 35,77 тысячи рублей за тонну (в европейской части страны). При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысяч рублей за тонну.

"Компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92", - сообщил Турукалов.

Такое падение цен на топливо объясняется резким падением спроса, вызванным ситуацией с коронавирусом. Режим самоизоляции привел к падению автомобильного трафика. Представители сферы надеются, что ситуация на рынке бензина может начать выправляться уже в мае.

Ранее журналисты сообщили, что на фоне падения цен на нефть Россия может вернуться к закупке бензина в Европе. Такая же ситуация наблюдалась в 1990-х годах.

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По материалам: uposters.ru

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