Российские военные показали работу лаборатории на авиабазе в Италии

Вадим Карасев

Российские специалисты по борьбе с эпидемиями развернули в Италии полевую лабораторию для оперативной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Telegram-канал "Оборонка".

Лаборатория разместилась на территории авиабазы "Орио-аль-Серио" в провинции Бергамо. Помимо коронавируса, ее оборудование способно выявлять почти всех возбудителей опасных болезней.

Италия находится на третьем месте в мире по числу заболевших COVID-19 (178 972 случая) и на втором месте после США по скончавшимся (23 660 человек). В стране проведено свыше 1,3 млн тестов. Российские военные медики оказывают итальянцам помощь.