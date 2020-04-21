Российский миллиардер попросил о помощи

Вадим Карасев

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Президент Crocus Group, российский миллиардер Араз Агаларов в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заявил, что его бизнес в нынешний кризис похож на тонущий корабль. Он отметил, что денег на зарплаты сотрудникам в апреле может не хватить, и попросил о помощи в виде снижения НДС.

По словам Агаларова, в Crocus Group работает 15 тысяч человек. На зарплаты необходимо направить почти миллиард рублей. На данный момент все объекты группы, кроме магазинов «Твой дом», не работают.

«Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — сказал бизнесмен.

Агаларов отметил, что за счет новых кредитов бизнес сможет протянуть еще месяц. По его мнению, чтобы Crocus Group смогла, как и многие другие предприятия, продолжить работу после кризиса, в России необходимо забыть о налогах на два месяца.

Выручка Crocus Group в 2018 году составила 60 миллиардов рублей. На данный момент Агаларов занимает 55-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от миллиардеров оказать финансовую помощь россиянам.

Также в рамках помощи малому и среднему бизнесу президент Владимир Путин распорядился выделить части предприятий деньги на выплату зарплат из расчета 12 130 рублей на одного работника.