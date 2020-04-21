Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский миллиардер попросил о помощи

Российский миллиардер попросил о помощиФото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Президент Crocus Group, российский миллиардер Араз Агаларов в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заявил, что его бизнес в нынешний кризис похож на тонущий корабль. Он отметил, что денег на зарплаты сотрудникам в апреле может не хватить, и попросил о помощи в виде снижения НДС.

По словам Агаларова, в Crocus Group работает 15 тысяч человек. На зарплаты необходимо направить почти миллиард рублей. На данный момент все объекты группы, кроме магазинов «Твой дом», не работают.

«Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — сказал бизнесмен.

Агаларов отметил, что за счет новых кредитов бизнес сможет протянуть еще месяц. По его мнению, чтобы Crocus Group смогла, как и многие другие предприятия, продолжить работу после кризиса, в России необходимо забыть о налогах на два месяца.

Выручка Crocus Group в 2018 году составила 60 миллиардов рублей. На данный момент Агаларов занимает 55-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от миллиардеров оказать финансовую помощь россиянам.

Также в рамках помощи малому и среднему бизнесу президент Владимир Путин распорядился выделить части предприятий деньги на выплату зарплат из расчета 12 130 рублей на одного работника.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Искусственный интеллект поможет археологам различать экскременты людей и собак
Искусственный интеллект поможет археологам различать экскременты
Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше
Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир станет лучше
Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический максимум
Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический
ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса
ООН предрекла удвоение числа голодающих из-за коронавируса
5 знаков вещего сна: как отличить обычное сновидение от пророческого
5 знаков вещего сна: как отличить обычное сновидение от пророческого
Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому
Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому
Кремль: в графике Путина сейчас нет планов разговора с Трампом
Кремль: в графике Путина сейчас нет планов разговора с Трампом
Российский миллиардер попросил о помощи
Российский миллиардер попросил о помощи
Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию
Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию
Россиян в Okko развлекут новой картиной Pixar и комедией от автора «Паразитов»
Россиян в Okko развлекут новой картиной Pixar и комедией от автора
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
ФНС упростила процедуру прекращения деятельности ИП
ФНС упростила процедуру прекращения деятельности ИП

Топ на сегодня

Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19
Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19
Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"
Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом достигло 10848
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом достигло 10848
В сети обсуждают новые снимки 15-летнего сына Александра Лукашенко, сделанные во время пасхальной службы
В сети обсуждают новые снимки 15-летнего сына Александра Лукашенко,

Еще по теме

Инвестор «Мякинино» отдаст станцию в безвозмездную аренду метрополитену
Станцию «Мякинино» закроют с 22 августа
Путин ознакомился с проектом строительства домов обанкротившейся Urban Group
Власти Москвы передумали закрывать «Мякинино»