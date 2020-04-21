Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения подчиненных

Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения подчиненных

Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения подчиненныхАлександр ДрозденкоФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко проверят на коронавирус после заражения нескольких сотрудников местной администрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам собеседника газеты, глава Ленобласти проверяется как контактное лицо. Он и несколько его подчиненных находятся в режиме самоизоляции.

О заражении сотрудников администрации Ленинградской области Дрозденко сообщил в своем Instagram-аккаунте. «У нескольких сотрудников администрации подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал он.

По состоянию на 21 апреля в Ленобласти за сутки было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 заболели 496 человек. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 50 тысяч. Заразившиеся выявлены во всех 85 регионах страны.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения подчиненных
Российского губернатора проверят на коронавирус после заражения
В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"
В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"
Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу
Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу
Украина предложила отдать ей ненужную нефть
Украина предложила отдать ей ненужную нефть
Путин и Роухани провели телефонный разговор
Путин и Роухани провели телефонный разговор
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за 13-летних фанаток
Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за
Локальные очистные сооружения
Локальные очистные сооружения
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света

Топ на сегодня

Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке государства
Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Еще по теме

Российское военное училище охватил коронавирус
В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 130
В Карачаево-Черкесии выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Ленинградской области ограничили передвижение людей из-за коронавируса