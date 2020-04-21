Самцы переселенных на изолированные острова ящериц выработали новый химический язык любви

Вадим Карасев

В экспериментах биолога Колина Донихью (Colin Donihue) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и его коллег обнаружилось, что популяции ящериц, переселенные на острова, где им не угрожали естественные враги, быстро вырабатывали новую систему химических сигналов для привлечения брачного партнера.

Участниками исследования стали кикладские ящерицы (Podarcis erhardii) — небольшие рептилии с телом длиной семь сантиметров и вдвое большим хвостом. Они распространены на материковой Греции и на островах Эгейского моря, а также в Албании, Северной Македонии и в южной части Болгарии. Обычно в природе этим ящерицам угрожает множество врагов — например, кошки, птицы и змеи. Авторы исследования выловили на острове Наксос кикладских ящериц и расселили их группами по восемь самцов и двенадцать самок в каждой на пяти небольших островках, где хищников не было. В новых условиях популяции ящериц стали быстро расти.

Каждая из перемещенных ящериц была помечена, чтобы ученые могли прослеживать ее судьбу, а также судьбу ее потомков. Наблюдения за ящерицами велись в течение четырех лет, за которые на островах родилось четыре поколения ящериц. Как оказалось, на каждом из островов ящерицы выработали новый вариант химического сигнала, которого не имелось в исходной популяции.

«Сигналы для привлечения партнеров часто заметны и для хищников, — говорит один из авторов работы Симон Бакенс (Simon Baeckens) из Антверпенского университета в Бельгии. — Таким образом, сексуальные сигналы представляют собой компромисс между привлекательностью и избеганием обнаружения. Но на этих островках нет никаких ограничений на развитие очень заметных и привлекательных сигналов. На экспериментальных островах мы обнаружили, что «сигнальная насыщенность» выделений ящериц самая высокая, то есть количество различных соединений, которые мы можем обнаружить, максимально. Наши предыдущие исследования предполагают, что такой более сложный сигнал может рекламировать высокое качество самца».

Колин Донихью добавляет: «Животные потратили более миллиарда лет на разработку сложной библиотеки химической коммуникации. Но люди изобрели технологию, позволяющую идентифицировать многие из этих веществ, только столетие назад, и эксперименты по пониманию того, что эти химические вещества означают для животных в природе, только начались. Мы обнаружили, что химические сигналы животных могут быстро и гибко изменяться в соответствии с новыми условиями, но это только начало для понимания того, что ящерицы сообщают друг другу».