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Самоизоляцию могут продлить до конца «майских»: события ночи 21 апреля

Самоизоляцию могут продлить до конца «майских»: события ночи 21 апреля

Режим самоизоляции в России может быть продлен на все майские праздники, а рабочие дни между ними объявят нерабочими. Это, как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, один из сценариев, который сейчас рассматривают федеральные власти. Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.

Россия уже до конца мая может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, судя по последним данным, страна «не далека от пика», но как долго он будет длиться, пока сказать сложно.

Общее количество жертв коронавируса в Москве достигло 233 человек. За сутки в столице умерли еще 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».

Два украинских бизнесмена Андрей Кисилев и Вадим Новинский исключены из перечня физических лиц, в отношении которых Россия ранее ввела специальные экономические меры.

Падение цены на нефть марки WTI является скоротечным явлением и объясняется финансовым давлением. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп. Он уверен, что отрицательные значения при торгах — это лишь на короткий период времени, так как «никто ранее не слышал об отрицательных ценах на нефть».

Список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей, утвержден правительственной комиссией.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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