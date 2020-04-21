Счетная палата заявила, что морские порты не работают на полную мощность

Влада Некрасова

Российские морские порты не работают на полную мощность, что негативно сказывается на активности инвесторов и влечет значительное сокращение объема внебюджетного финансирования портовой инфраструктуры, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки.

"Фактический уровень грузооборота в морских портах значительно ниже их проектной мощности. По итогам 2019 года грузооборот составил 840,3 млн тонн или 76% от проектной мощности. Это свидетельствует о необходимости совершенствования порядка прогнозирования объемов грузооборота", - приводятся в материалах слова аудитора Валерия Богомолова.

Российские порты в настоящий момент имеют порядка 1,13 миллиарда тонн перевалочных мощностей. Согласно федеральному проекту "Морские порты", перевалочные мощности в РФ должны увеличиться к 2024 году не менее чем на 336 миллионов тонн - до 1,3 миллиарда тонн. Счетная палата отмечает, что в 2016 году грузооборот составлял 72% от проектной мощности портов, в 2017 году – 74,7%, в 2018 году – 74%. Ведомство указывает, что акваториям российских портов не хватает глубины, из-за чего некоторые причалы простаивают, а на других не построена вся необходимая инфраструктура.

ФАС РФ индексации ставок портовых сборов, не были получены допдоходы, способные привлечь в портовую инфраструктуру 2,9 миллиарда рублей, а в бюджет РФ за счет налогов и отчислений - 1,9 миллиарда рублей.