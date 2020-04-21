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Счетная палата заявила, что морские порты не работают на полную мощность

Счетная палата заявила, что морские порты не работают на полную мощность
Российские морские порты не работают на полную мощность, что негативно сказывается на активности инвесторов и влечет значительное сокращение объема внебюджетного финансирования портовой инфраструктуры, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки.

"Фактический уровень грузооборота в морских портах значительно ниже их проектной мощности. По итогам 2019 года грузооборот составил 840,3 млн тонн или 76% от проектной мощности. Это свидетельствует о необходимости совершенствования порядка прогнозирования объемов грузооборота", - приводятся в материалах слова аудитора Валерия Богомолова.

Российские порты в настоящий момент имеют порядка 1,13 миллиарда тонн перевалочных мощностей. Согласно федеральному проекту "Морские порты", перевалочные мощности в РФ должны увеличиться к 2024 году не менее чем на 336 миллионов тонн - до 1,3 миллиарда тонн. Счетная палата отмечает, что в 2016 году грузооборот составлял 72% от проектной мощности портов, в 2017 году – 74,7%, в 2018 году – 74%. Ведомство указывает, что акваториям российских портов не хватает глубины, из-за чего некоторые причалы простаивают, а на других не построена вся необходимая инфраструктура.


ФАС РФ индексации ставок портовых сборов, не были получены допдоходы, способные привлечь в портовую инфраструктуру 2,9 миллиарда рублей, а в бюджет РФ за счет налогов и отчислений - 1,9 миллиарда рублей.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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