Северная Осетия ждет, как Кремль отреагирует на протесты во Владикавказе

Влада Некрасова

Незаконные действия сторонников оппозиционно настроенного оперного певца Вадима Чельдиева, отрицающего существование коронавируса и призывавшего жителей республики первоначально к «народному сходу» 20 апреля, а затем обратившегося уже и к регионам России присоединиться к «акции неповиновения по всей стране», привели к массовому нарушению режима самоизоляции и дестабилизации обстановки.

Сторонники Чельдиева, кроме прочего, потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и освобождения Чельдиева, задержанного накануне.

«Ковид-диссидент»

Так называемый народный сход анонсировался Чельдиевым задолго до 20 апреля, он отрицает опасность коронавируса, поэтому призывал жителей Северной Осетии протестовать против режима самоизоляции. Он также призывал «сменить власть в стране и возродить СССР». 17 апреля «Ковид-диссидент» был задержан в Санкт-Петербурге в рамках возбужденного Следственным комитетом РФ по Северной Осетии уголовного дела — он обвиняется в распространении ложной информации о коронавирусе. Позже к этой статье добавилась еще одно обвинение — применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудники Центра противодействия терроризму этапировали Чельдиева самолетом из Москвы в Минводы, по пути во Владикавказ в населенном пункте Алханчурт полицейские остановились на АЗС, и в это время в салоне автомобиля, по версии следствия, Вадим Чельдиев нанес два удара кулаком в лицо одному из сотрудников МВД. Было возбуждено еще одно уголовное дело. Обвиняемого доставили в ИВС Пригородного РОВД.

Утром 20 апреля улицы, прилегающие к комплексу административных зданий стали оцеплять сотрудники полиции. Сначала протестующих было немного, они пытались прорваться на проспект Мира, где расположены здания исполнительной, законодательной и судебной власти республики. От силового сценария власти воздерживались, что позволило уже сотням протестующих свободно подойти к зданию правительства. Первоначально скептики, отрицающие эпидемию коронавируса, жаловались на отсутствие средств к существованию, безработицу и незаконность введения режима самоизоляции, затем зазвучали уже политические лозунги — отставка главы республики Вячеслава Битарова. Участники акции были без масок, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. К скопившейся на площади толпе глава Северной Осетии вышел сразу же, вступил в дискуссию, пытаясь убедить сограждан воздержаться от массовых акций и переждать пандемию дома.

На фоне выкриков из толпы, требовавшей отставки Битарова, тот пообещал «все опять открыть», «если докажут, что коронавируса нет».

«Не я придумал эту политику. От этой болезни есть одно средство — посидеть дома», — заявил Битаров.

В ответ последовали свист и крики: «Свободу Чельдиеву!». Битаров пояснил, что если к Чельдиеву не было предъявлено никаких необоснованных обвинений со стороны органов правопорядка, то он будет освобожден.

Пока эксцентричный певец находится за решеткой, он объявил голодовку.

Фактор Калоева

Пока Битаров выслушивал оскорбления в адрес со стороны толпы, оппоненты власти распространили в соцсетях требования, среди которых обозначалось, кроме отставки Битарова, назначение руководителем правительства Северной Осетии Виталия Калоева, известного по трагической истории с убийством швейцарского авиадиспетчера. В 2004 году семья Калоева направлялась авиарейсом из Москвы в Испанию, из-за ошибки швейцарского диспетчера Петера Нильсена российский самолет столкнулся с грузовым самолетом DHL над Боденским озером, погибли все 60 пассажиров и девять членов экипажа. Погибли и дети и жена Калоева. В 2005 году Виталий Калоев приехал в Швейцарию и убил диспетчера, получил за преступление восемь лет тюрьмы. В декабре 2007 года суд в Швейцарии освободил его за примерное поведение. Н вернулся в Россию. В 2019 году Калоев стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от партии «Единая Россия».

Виталий Калоев дистанцировался от скандальной истории, в акции протеста участия не принимал. Вечером 20 апреля в сети распространилось видеообращение Калоева, осудившего акцию протеста и попросившего граждан сохранять самоизоляцию.

«Те события, которые произошли у нас в республике сегодня, они нас не красят. Должно быть стыдно нам за сегодняшний день. Я хотел бы чтобы все посидели дома и поберегли своих старших и не выходили из дома, потому что сегодняшний день еще для нас аукнется недели через две», — заявил Виталий Калоев.

Итоги переговоров

После переговоров Вячеслава Битарова с протестующими в администрацию главы пригласили инициативную группу митингующих. Глава заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, «для этого работают все профильные ведомства». Из числа активистов были сформированы рабочие группы для оказания помощи нуждающимся. Это позволило снизить градус напряженности, часть протестно настроенных граждан, явившиеся на площадь из-за социальной нестабильной ситуации, с энтузиазмом откликнулась на инициативы главы, и добровольно покинула улицу.

Политические же требования сводились к досрочной отставке Битарова и проведению референдума о прямых выборах главы республики. Эти тезисы звучат в республике не первый год и периодически вбрасываются в информационное поле представителями конкурирующих кланов.

Готовность помочь нуждающимся в период пандемии выразили и депутаты. Депутат парламента от «Патриотов России», главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев пообещал:

«Тем, кто сегодня нуждаются, мы всячески будем помогать, то, что от нас зависит, будем делать. Поэтому большая просьба, чтобы разошлись, чтобы этой заразы домой не принесли, потому что в каждой семье есть мать, есть дети. Подумайте о них».

С видеообращением к жителям республики также обратился депутат Госдумы Артур Таймазов:

«Это действительно большая проблема — отнеситесь к этой проблеме серьезно. Это временно явление, мы должны потерпеть, мы должны сплотиться — вот этого нам не хватает».

Силовой разгон протестующих

К 18.00 часть протестующих добровольно разошлась, радикально настроенная часть протестующих отказалась выполнять требования полиции, после чего силовики начала разгон демонстрантов. Первоначально министр внутренних дел РСО-Алания Михаил Скоков, который лично руководил разгоном, запретил применение спецсредств, но затем в отношении неподчинявшихся участников «схода» все-таки применили физическую силу.

Часть протестующих попыталась оказать сопротивление забросав полицейских камнями, в ответ силовики применили дубинки, вытеснив толпу с площади. Протестующие, в основном молодежь, были полностью оттеснены из центра города к набережной Терека, после чего начались первые задержания активистов.

По неофициальной информации, около 70 человек задержаны по итогам акции протеста во Владикавказе. Все они доставлены в городские отделы полиции. По данным телеграмм-канала Baza, «никто из участников не получил серьёзных ранений. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. МВД Северной Осетии не комментирует пока события на площади Свободы, нет официальной информации о количестве задержанных.

Национальная катастрофа

Массовое скопление людей главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов назвал катастрофой. С еще более пессимистическими прогнозами выступил главный врач Республиканской клинической больницы Аслан Митциев, заявивший в эфире гостелеканала, что «люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи».

«То, что сегодня произошло в нашей маленькой республике, можно расценивать как катастрофу республиканского масштаба. Люди, не подозревая, что их просто используют в политических мотивах, пришли и устроили мощный очаг разноса коронавирусной инфекции. В этой толпе никакие дистанции не были соблюдены, никто не был в масках. Достаточно лишь одного зараженного человека и вся толпа будет уже контактная. Если из всех присутствующих хотя бы 10% заболеют, они переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи», — сказал Митциев.

Ранее в Северной Осетии до 30 апреля был объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией, по данным на 20 апреля, было зафиксировано 177 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением находились 1 075 человек.

Лики «революции»

Когда улицы уже были зачищены от активистов бунта, неожиданно одна из политических партий объявила о поддержке акции неповиновения во Владикавказе. На официальном сайте североосетинского отделения партии «Коммунисты России» опубликовали пост с заголовком «Коммунисты КПКР — в гуще протеста!»

«Первый секретарь комитета Северо-Осетинского республиканского отделения компартии Коммунисты России Спартак Хугаев, коммунисты республики полностью поддерживают требования протестующих во Владикавказе и с самого утра находятся в гуще протестующих. Требования населения абсолютно законны и правильны, согласно оценке Рескома нашей партии. Отмечу, что коммунисты Северной Осетии давно выступали с требованиями, с которыми сегодня наконец-то вышли массы людей. Считаем, что наша агитация и пропаганда наконец-то в полной мере воспринята населением республики», — говорится в заявлении соратников Максима Сурайкина.

Послесловие Битарова

Поздно ночью пресс-служба главы распространила видеообращение Битарова к населению, в котором он вновь призвал соблюдать режим самоизоляции, проявлять гражданскую сознательность.

«Для меня как для главы республики самое важное — это жизнь и здоровье население нашей республики. Только этим продиктованы все мероприятия, проводимые органами республиканской власти. Однако находятся те, кто игнорирует рекомендации, предписания, нарушает закон. При этом несознательные граждане рискуют не только собственное здоровьем, но и подвергают серьезному риску здоровье своих родных и близких», — отметил он.

Битаров еще раз перечислил меры поддержки социально незащищенным слоям населения, которые оказывает руководство республики, пообещав продолжить гуманитарные акции.

Чего ждать от Кремля

Между тем эксперты пытаются прогнозировать разные сценарии развития общественно-политической ситуации в республике. Оппозиция празднует победу и предсказывает скорую отставку Вячеслава Битарова. Другая часть общества склоняется к мнению, что в республике силовики усилят контроль над гражданами, а глава Северной Осетии усидит в кресле до окончания срока полномочий. Скептически оцениваются шансы осетинских оппозиционных политиков, окопавшихся в Москве, предполагается, что скорее Кремль введет внешнее управление в республике, нежели допустит реваншистов опять к власти.

За происходящим во Владикавказе следили и соседние регионы. Москва, вероятнее всего, примет меры, чтобы события в приграничной северокавказской республике не стали прецедентными.

Жанна Тарханова, специально для ИА Newstes