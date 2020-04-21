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Шнуров написал стихотворение об «эпохе обнуллениума» в России

Шнуров написал стихотворение об «эпохе обнуллениума» в РоссииСергей ШнуровФото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров написал стихотворение об «эпохе обнуллениума» в России. Он опубликовал его в своем Instagram-аккаунте.

Главный обнулился первым,
Сделал морду кирпичом.
Есть в губерниях резервы,
Ну, а он тут ни при чем.
Потом церковь обнулилась.
Не помог им святой дух,
Не спасла их божья милость,
Пасху справят без старух.
Жили мы неплохо
И не брали в ум,
Но пришла эпоха
Обнуллениум.

Шнуров заявил, что медицина в стране «обнулилась» уже давно, а теперь обвалились рынки и зарплаты. Музыкант отметил, что на фоне сложившейся ситуации россияне начали с теплотой вспоминать 2000-е. Кроме того, у них опустели кошельки и холодильники, добавил артист.

Уровень зарплат, конечно,
Не упал, а лишь прилег.
В этой пустоте кромешной
Обнулился кошелек.
Как нули распухли лица,
Все почуяли, что скоро
Холодильник обнулится
И не дозвониться скорой.
Жили мы неплохо
И не брали в ум,
Но пришла эпоха
Обнуллениум.

Ранее в апреле Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова. Позднее он пояснил, что эти слова были шуткой.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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