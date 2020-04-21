Шнуров написал стихотворение об «эпохе обнуллениума» в России

Вадим Карасев

Сергей ШнуровФото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров написал стихотворение об «эпохе обнуллениума» в России. Он опубликовал его в своем Instagram-аккаунте.

Главный обнулился первым,

Сделал морду кирпичом.

Есть в губерниях резервы,

Ну, а он тут ни при чем.

Потом церковь обнулилась.

Не помог им святой дух,

Не спасла их божья милость,

Пасху справят без старух.

Жили мы неплохо

И не брали в ум,

Но пришла эпоха

Обнуллениум.

Шнуров заявил, что медицина в стране «обнулилась» уже давно, а теперь обвалились рынки и зарплаты. Музыкант отметил, что на фоне сложившейся ситуации россияне начали с теплотой вспоминать 2000-е. Кроме того, у них опустели кошельки и холодильники, добавил артист.

Уровень зарплат, конечно,

Не упал, а лишь прилег.

В этой пустоте кромешной

Обнулился кошелек.

Как нули распухли лица,

Все почуяли, что скоро

Холодильник обнулится

И не дозвониться скорой.

Жили мы неплохо

И не брали в ум,

Но пришла эпоха

Обнуллениум.

Ранее в апреле Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова. Позднее он пояснил, что эти слова были шуткой.