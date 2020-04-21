Швеция создаёт музей Холокоста с негативной ролью Польши

Лидия Мартынова

Правительство Швеции готовит законопроект о создании собственного музея Холокоста. По мнению историка Артура Шульца, новое историко-культурное учреждение может представить Польшу в дурном свете.

Инициатором музея выступает Министерство культуры Швеции. Вероятно, объект будет построен в Мальмё — шведское правительство запланировало на октябрь 2020 года организовать там международную конференцию по антисемитизму. Задачей учреждения станет просвещение общественности путем сбора свидетельств выживших и напоминания роли Швеции во Второй мировой войне. По предположению шведского историка польского происхождения Артура Шульца, в проекте также будет информация о «лицемерности истории Холокоста» на примере Польши.

«Польша воспринимается (в проекте) как негативный пример. Я боюсь, что музей будет использоваться для достижения политических целей», — заявил Шульц в интервью Radio Szczecin.

По данным портала lechaim.ru, во время Холокоста «Швеция сделала необходимый минимум: она приняла евреев — шведских граждан, оказавшихся под немецкой оккупацией, а также евреев Скандинавских стран — 7220 подданных Дании и около 800 граждан Норвегии, а всего — около 12 000 евреев».

ИА Newstes дополняет, что дискуссию об исторической ответственности Польши в возникновении Холокоста первым инициировал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Его поддержал, в частности, американский историк польского происхождения Ян Томаш Гросс, который заявил в феврале 2020 года, что во время Второй мировой войны «поляки убили больше евреев, чем немцев», а корни «глубокого антисемитизма» следует искать в польском католицизме.