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Сирия отразила ракетную атаку Израиля над Пальмирой

Сирия отразила ракетную атаку Израиля над Пальмирой

Израиль выпустил несколько ракет в сторону сирийской Пальмиры, сообщает агентство SANA, отмечая, что атака была отбита силами ПВО.

Противоракетная оборона САР сбила несколько израильских ракет еще в небе до того, как они достигли целей на земле.

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры.

В Армии Израиля пока не комментируют сведения об атаке.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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