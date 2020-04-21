Сирия отразила ракетную атаку Израиля над Пальмирой

Влада Некрасова

Израиль выпустил несколько ракет в сторону сирийской Пальмиры, сообщает агентство SANA, отмечая, что атака была отбита силами ПВО.

Противоракетная оборона САР сбила несколько израильских ракет еще в небе до того, как они достигли целей на земле.

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры.

В Армии Израиля пока не комментируют сведения об атаке.