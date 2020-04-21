Сирия отразила ракетную атаку Израиля над Пальмирой
Сегодня, 05:21 Влада Некрасова
Израиль выпустил несколько ракет в сторону сирийской Пальмиры, сообщает агентство SANA, отмечая, что атака была отбита силами ПВО.
Противоракетная оборона САР сбила несколько израильских ракет еще в небе до того, как они достигли целей на земле.
Телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры.
В Армии Израиля пока не комментируют сведения об атаке.
По материалам: eadaily.com