Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Вадим Карасев

Архивное фото Фото: SANA

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что сирийские ПВО «сумели поразить несколько ракет противника, прежде чем они достигли наземных целей» на востоке провинции Хомс.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В феврале сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла. Рядом с ним расположен военный аэродром Хмеймим, где находится одноименная российская военная база.