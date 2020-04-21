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Сколько получат врачи и фельдшеры за борьбу с COVID-19

Сколько получат врачи и фельдшеры за борьбу с COVID-19

Тема: Какие законы вступают в силу


Сотрудники здравоохранения, которые лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты в течение трёх ближайших месяцев — в апреле, мае и июне. Об этом говорится в постановлении Правительства, которое утверждает порядок предоставления регионам межбюджетных трансфертов на такие выплаты. Документ вступает в силу 21 апреля.

Поддержку из федерального бюджета смогут получить те регионы, у которых не хватает своих ресурсов для доплат медикам. Речь идёт о выплатах «за выполнение особо важных работ» медработникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19.

Размеры пособий зависят от должностей:


80 тысяч рублей в месяц — врачам, которые лечат больных COVID-19 в условиях стационара;
50 тысяч рублей в месяц — врачам скорой помощи, которые оказывают помощь больным COVID-19; среднему медперсоналу в «коронавирусном» стационаре;
25 тысяч рублей в месяц — фельдшерам, санитарам и водителям скорой помощи, которые оказывают помощь больным COVID-19; младшему медперсоналу в «коронавирусном» стационаре.

Из постановления Правительства также следует, что региональные власти по своему усмотрению могут дать субсидии частным клиникам на аналогичные выплаты.

Деньги для регионов на стимулирующие выплаты выделят из резервного фонда Правительства, в субъекты их перечислят через Минздрав. Для получения помощи из федерального центра они должны заключить с этим ведомством соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта.

При расчёте размера трансфера учитывается количество коек, предусмотренных в стационаре для больных новой инфекцией, а также численность медработников, которые оказывают помощь таким пациентам или работают на скорой помощи.

Руководство больницы должно издать локальный нормативный акт в котором будут определены все структурные подразделения и должности медработников, которым положены данные выплаты.

Отчитываться о распределении денег на стимулирующие выплаты регион обязан в системе «Электронный бюджет». Если субъект потратит предоставленные Правительством деньги на другие цели, их взыщут обратно в доход федерального бюджета. Ответственность за предоставление недостоверных данных или документов будет нести высший исполнительный орган власти субъекта.

Напомним, с инициативой финансово поддержать медиков, которые борются с новой инфекцией, в начале апреля выступил президент Владимир Путин. Он также сделал поручение, чтобы при назначении выплат регионы не лишали врачей, фельдшеров и медсестёр других стимулирующих выплат и надбавок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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