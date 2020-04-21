Средняя продолжительность жизни в России вышла на исторический максимум

Вадим Карасев

Согласно итогам 2019 года, средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года. Это исторический максимум для страны, причем основной рост произошел за десять недавних лет.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что продолжительность жизни у мужчин выросла на 7 лет, у женщин – на 4 года. Смертность в трудоспособном возрасте удалось снизить на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин, за год были "дополнительно сохранены" почти 14 тысяч жизней граждан трудоспособного возраста.

Согласно имеющимся прогнозам, уже в 2035 году россияне будут в среднем жить 79 лет. При этом Росстат не предполагает, что показателей из указа президента (80 лет к 2030 году) удастся достигнуть даже при самом оптимистичном развитии событий.