Стало известно, как будут отслеживаться перемещения москвичей с ОРВИ

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Для контроля перемещения людей с симптомами ОРВИ и другими респираторными заболеваниями может применяться та же система, что и для людей с подозрением на коронавирус, заявил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это и контроль с помощью системы видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и контроль с помощью данных геолокации телефона за счёт приложения «Социальный мониторинг». Либо смартфон гражданину выдаёт департамент информационных технологий, либо человек может на свой телефон скачать приложение самостоятельно», — сказал Щитов.

Он подчеркнул, что москвичи с симптомами ОРВИ могут быть также оштрафованы за нарушение самоизоляции наравне с иными гражданами с подозрением на коронавирус.

«В данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому, и будут в том числе передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц, то, конечно, их передвижение можно будет проконтролировать и применить меры административного воздействия», — пояснил Кирилл Щитов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий с 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать самоизоляцию, как и граждан с подозрением на коронавирус. Их домочадцам разрешено выходить из дома по бытовым нуждам, но на транспорте можно ехать только в медучреждение.