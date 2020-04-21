Стало известно, когда выйдет новый сезон "Смешариков"

Лидия Мартынова

Новый сезон мультфильма "Смешарики" в формате 2D выйдет 18 мая эксклюзивно на онлайн-платформе КиноПоиск HD, сообщает пресс-служба сервиса.

"Зрителей ждут новые приключения полюбившихся персонажей из Ромашковой долины: Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других. Всего в новом сезоне 52 эпизода", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на сервисе также появится детский профиль с персональными рекомендациями, составленными с учетом возраста и интересов ребенка, который будет регулярно пополняться новинками.

"Перед запуском нового сезона "Смешариков" маленьких зрителей ждет еще одна премьера. 27 апреля выходит четвертый сезон анимационного проекта "Малышарики" — младших героев вселенной "Смешариков", — добавили в пресс-службе сервиса.