Страховая программа гарантирует доход во время короновируса: инструкция о том, как получать 2000 рублей в день

Вадим Карасев

Страховая компания предлагает страховку «АнтиВирус» на время пандемии, которая обеспечит финансовую поддержку для вас и вашей семьи при угрозе коронавируса.

Количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается. В зоне риска находится каждый. Как мудро поступить в ситуации пандемии? Как лучше позаботиться о своей материальной защите и финансовой страховке? ООО «Зетта Страхование» предлагает оформить страховку «АнтиВирус» для себя и всей семьи. Страховой полис позволит получить материальную компенсацию в случаях заболевания, госпитализации и смерти от коронавируса.

Преимущества страховой программы, или как получать 2000 рублей в день

Предположение ВОЗ о том, что коронавирусом может переболеть две трети населения Земли, пугает. В связи с этим ООО «Зетта Страхование», заботясь о здоровье клиентов, разработало специальную страховую защиту для всей семьи при рисках, связанных с постановкой диагноза «коронавирус». Программа страхования «АнтиВирус» обеспечит гарантированной финансовой поддержкой при установлении диагноза и на время возможной госпитализации, а в случае неблагоприятного исхода можно получить как минимум полмиллиона рублей обязательных выплат.

«Зетта Страхование» предлагает страховую защиту «АнтиВирус», которая включает в себя страховку при выявлении новых вирусных инфекций группы коронавирус, в частности COVID-19. Полис страхования жизни и здоровья можно приобрести онлайн за 10 минут, не нарушая условий самоизоляции.

Страховая выплата гарантирует финансовую поддержку всем пострадавшим от нового коронавируса. Денежная компенсация составит 10 тысяч, 50 тысяч, 500 тысяч или 1 миллион рублей. Страховая защита всей семьи от COVID-19 в одном пакете будет действовать на всей территории России 365 дней.

Программа «АнтиВирус» гарантирует страховую компенсацию, если в период действия страхования наступит следующее:

Как застраховаться от нового коронавируса

В случае установления диагноза «коронавирус» выплата составит 10 000 рублей.Если страхователь заболел и не может работать, выплата составит 2000 рублей за каждый день больничного в пределах застрахованной суммы.В случае наихудшего исхода родственники пострадавшего от коронавируса смогут получить выплату в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.





Никто не может с уверенностью сказать, что ждет нас завтра, но от неприятностей всегда можно застраховаться. Приобрести страховой полис можно онлайн на официальном сайте, не нарушая правил самоизоляции и не рискуя своим здоровьем.

Страховая защита начинает действие на 15-й день со дня покупки полиса. Это вынужденная мера, защищающая от различных мошенников, которые заболели раньше, чем оформили страховку.

Произошедшее признается страховым случаем, если коронавирусное заболевание впервые выявлено в период действия полиса «АнтиВирус». Сам факт заражения уже гарантирует денежную компенсацию. По правилам компании, необходимый пакет документов (паспорт или свидетельство о рождении, выписка из поликлинической карты, копия больничных листов, реквизиты карты для перечисления средств) нужно подать в течение месяца.

Программа страхования предоставляет следующие тарифы на выбор: «Индивидуальный» и «Семейный».

«Индивидуальный тариф» — программа собственной финансовой защиты. Страхование предоставляется одному лицу в возрасте от 18 до 65 лет. Стоимость полиса — 1499 рублей. Общая страховая сумма — 500 тысяч рублей.

«Семейный тариф» — программа по защите всей семьи. Полис предоставляется 2 взрослым в возрасте от 18 до 65 лет, а также неограниченному количеству детей до 18 лет. Семья будет получать выплаты за каждого заболевшего. Стоимость полиса — 2999 рублей. Общая страховая сумма — 1 000 000 рублей.