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Страны ООН призвали предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса

Страны ООН призвали предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавирусаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Все 193 страны ООН призвали предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса и выступили за ее общедоступность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу председателя Генассамблеии ООН.

Страны единогласно поддержали соответствующую резолюцию, в которой также призывают обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Резолюцию приняли без голосования после виртуального обсуждения.

В тексте документа Генассамблея призывает все государства, являющиеся членами ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 2 481 045. Более 170 тысяч человек погибли, еще более 646 тысяч излечились.

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По материалам: lenta.ru

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