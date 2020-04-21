Том Хэнкс в подробностях рассказал о симптомах коронавируса

Лидия Мартынова

Голливудский актер Том Хэнкс, который вместе с супругой Ритой Уилсон переболел коронавирусом, в подробностях рассказал о симптомах болезни.В конце марта после лечения и трех недель на карантине в Австралии киноактер вместе с женой вернулся в США.Накануне Хэнкс появился в эфире радиошоу The National Defense, где рассказал о симптомах, которые наблюдались у него с супругой во время коронавируса, пишет The Hollywood Reporter. По словам актера, жена чувствовала себя гораздо хуже, чем он — у Уилсон была высокая температура и полная потеря обоняния.«Рите было гораздо хуже, чем мне. У нее была более высокая температура. Она потеряла чувство вкуса и обоняние. У меня были сильные боли в теле и усталость», — говорит актер.Уилсон высказалась о своих симптомах, признавшись, что никогда ранее не испытывала такого сильного озноба:«Я чувствовала себя очень больной. Мне было некомфортно, я не хотела, чтобы меня трогали. А затем началась лихорадка. Температура повышалась до 39 градусов, у меня также полностью пропало чувство вкуса и обоняния. Также был сильный озноб. Такого сильного озноба у меня не было никогда в жизни», — рассказала она.Напомним, Том Хэнкс стал одним из первых селебрити, у которого был обнаружен коронавирус. Сообщением о своей болезни он взбудоражил весь мир 12 марта. Его с женой с симптомами COVID-19 госпитализировали в одну из австралийских клиник, в этой стране актер с женой находился на съемках.Меньше, чем через неделю их выписали из больницы на режим самоизоляции. Находясь на карантине Том Хэнкс и Рита Уилсон периодически с помощью социальных сетей рассказывали о том, как идет выздоровление.Пара также сдала кровь, чтобы выяснить, могут ли их антитела помочь в разработке вакцины.