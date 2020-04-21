Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Доналд Трамп временно отменит выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в стране, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Ограничение вступит в силу во вторник, 21 апреля, по местному времени и затронет десятки тысяч людей. Также глава государства намерен запретить въезд в страну на 90 дней для тех, кто хочет получить рабочие визы. При этом запрет не коснется мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто «напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок».

Ранее американский лидер пообещал приостановить иммиграцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал он.

По состоянию на вечер 21 апреля в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом. Больше всего инфицированных находятся в США (788 тысяч), Испания (204 тысячи), Италия (181 тысяча), Франция (156 тысяч) и Германия (147 тысяч).