Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Вадим Карасев

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить иммиграцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал американский лидер.

Ранее стало известно, что США расследуют происхождение коронавируса. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», — заявил Трамп.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 786 тысяч человек, более 42,3 тысячи умерли, более 72,7 тысячи человек вылечились.

Всего в мире насчитывается более 2,4 миллиона случаев инфицирования.