Трое россиян захвачены пиратами, нигерийский спецназ не помог

Влада Некрасова

19 апреля на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, который зарегистрирован в Португалии, но находился на якорной стоянке в территориальных водах Бенина в Гвинейском заливе, проникли пираты. Они захватили восемь заложников, в том числе трех россиян, остальным 11 членам экипажа удалось укрыться в специальном помещении. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил сообщил представитель посольства РФ в Бенине и Того.

Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега. Сегодня нигерийский спецназ высадился на борт захваченного контейнеровоза. Несколько часов назад бойцы проникли на борт контейнеровоза и освободили 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении. Однако трое россиян остаются в заложниках у бандитов.

«Трое граждан России находятся в другой группе, которую пираты взяли в качестве заложников», — отметил российский дипломат.

Сейчас между представителями бенинских властей и пиратами идут переговоры.