У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: HANDOUT / Reuters

Люди с ВИЧ, предположительно, обладают большей устойчивостью к заражению коронавирусом, так как на ранних этапах болезни активируется иммунная система человека и вырабатывается больше антител к различным вирусам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Вадима Покровского, директора Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эксперт рассказал, что первые 5-10 лет после заражения ВИЧ иммунитет человека находится в активном состоянии и только после этого наступает перенапряжение. Таким образом можно предположить, что в какой-то степени люди, недавно инфицированные ВИЧ, могут обладать большей защитой от коронавируса, чем остальные.

Основную роль в этом может сыграть повышенное количество иммуноглобулинов, которые отвечают за защиту от заражения различными вирусами.

Тем не менее использовать антиретровирусные препараты, которые применяются для терапии ВИЧ-инфекции, для лечения или профилактики коронавируса не стоит, так как нет никаких гарантий, что они могут помочь.

На данный момент в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего более 170 тысяч человек скончались в результате пандемии.