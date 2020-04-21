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Украина предложила отдать ей ненужную нефть

Украина предложила отдать ей ненужную нефтьЮрий ВитренкоФото: РИА Новости

Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть сырья Украине.

По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.

Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.

«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», — призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.

По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.

Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов.

В Саудовской Аравии готовятся досрочно начать сокращение добычи, но не исключают, что уже запоздали с этим решением. В Кремле призвали не волноваться по поводу нефтяных котировок, объяснив их спекуляциями и чисто торговыми моментами.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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