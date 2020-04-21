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Узбекистан оказал России гуманитарную помощь

Узбекистан оказал России гуманитарную помощь

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне, 20 апреля, в телефонном разговоре поблагодарил своего узбекского коллегу Абдуллу Арипова за гуманитарную помощь. Узбекистан отправил в Россию защитные маски и другие средства борьбы с коронавирусом, информирует сайт правительства Российской Федерации.

«Михаил Мишустин поблагодарил правительство Узбекистана за предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнёрский характер российско-узбекистанских отношений», — говорится в сообщении.

Арипов, в свою очередь, поблагодарил за оперативное направление российской стороной в Узбекистан тест-систем для выявления коронавируса и за регулярные консультации, которые российские эпидемиологи проводят для узбекистанских коллег по видеосвязи.

Собеседники также обсудили торгово-экономического сотрудничества и подключение Узбекистана к евразийской экономической интеграции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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