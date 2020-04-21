В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Вадим Карасев

Надежда БабкинаФото: Антон Новодережкин / ТАСС

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit во вторник, 21 апреля.

Источник в медицинском учреждении признался, что пока рано говорить о выписке звезды. При этом он назвал большой победой тот факт, что 70-летнюю эстрадную певицу удалось отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время она дышит при помощи вставленной в шею трубки.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», — поделился он.

По словам собеседника издания, Бабкиной назначена противовирусная и антибактериальная терапия. Медиков также беспокоит ее быстрый сердечный ритм. Несмотря на это, площадь поражения легких уменьшается, а врачи отмечают минимальную положительную динамику в лечении.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники StarHit утверждают, что у звезды двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

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