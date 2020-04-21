В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Влада Некрасова

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине текущего года на уровне 2019 года. Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на письмо, адресованное вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Парламентарий уточнил, ссылаясь на распоряжение правительства, что индексация тарифов во втором полугодии 2020 года составит в среднем четыре процента, в то время как в прошлом году средний размер индексации составлял 2,4 процента.





"Прошу рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года", — говорится в документе.

Сухарев отметил, что это позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для россиян на фоне борьбы с распространением коронавируса.