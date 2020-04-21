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В Госдуме предложили расширить поддержку безработных

В Госдуме предложили расширить поддержку безработных
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов попросил премьер-министра Михаила Мишустина расширить меры поддержки в виде выплаты пособий в размере 12130 рублей на всех безработных граждан, следует из письма депутата к председателю правительства (имеется в распоряжении РИА Новости).

В письме Нилов пояснил, что постановлением правительства №485 гражданам, уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020 года за исключением тех, кто был уволен из-за трудовой дисциплины или других виновных действий, назначается пособие по безработице в размере 12130 рублей с апреля по июнь 2020 года.

# Россия
По материалам: ria.ru

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