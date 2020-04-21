В какой день недели нужно гадать, чтобы гадание было правильным

Вадим Карасев

Очень многие люди любят гадать, чтобы больше знать о том, что ждет их в будущем. Самое главное — выбрать не способ гадания, а правильное время для него. Эксперты расскажут, в какой день недели гадание будет максимально информативным.

Самыми популярными и вместе с тем самыми точными и простыми являются гадания на картах. Есть огромное множество способов узнать свою судьбу, но пользоваться стоит тем, который вам ближе всего.

В какой день не стоит гадать

Для начала следует узнать, в какой день точно не нужно проводить гадания. Речь идет о воскресеньях и о понедельниках. Если это не праздник и не важная дата, то в такие дни лучше не спрашивать у Вселенной о том, что сулит будущее.

Такое гадание будет неточным, потому что в воскресенье энергетические потоки замедляются, а в понедельник они, напротив, излишне мощные и непредсказуемые. Предсказания, сделанные в эти дни, будут размытыми и бесполезными.

В какой день гадание будет самым точным

Многие слышали о том, что вещие сны снятся с четверга на пятницу. Гадания в четверг и в пятницу также будут самыми лучшими. В пятницу 13 самыми точными получатся гадания на игральных картах и картах Таро.

Очень хорошо, если выбранные пятница или четверг являются днями силы. К ним можно отнести:

дни равноденствий и солнцестояний;Полнолуния и новолуния, за которыми вы можете следить в нашем лунном календаре;дни вашего рождения, в которые гадания могут быть очень точными;дни зеркальных дат: 01.01, 02.02, 03.03 и так далее.

Если дни силы выпадают на любой другой день недели, то результаты гаданий, проведенных в это время, также будут весьма правдивыми.

Многие задаются важным вопросом: как часто можно гадать? Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не делать этого чаще, чем раз в неделю. Но если вы предпочитаете гадания, которые дают прогноз лишь на день вперед, можно пользоваться ими хоть каждый день.