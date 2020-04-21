В Канаде планируют ужесточить закон об оружии после массовой стрельбы

Анастасия Иванова

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ужесточить закон о владении огнестрельным оружием после массовой стрельбы в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 18 человек, сообщает телеканал CTV.

В ходе пресс-конференции канадский премьер подчеркнул, что еще во время предвыборной кампании нынешние власти "брали на себя очень серьезные обязательства" в отношении закона о контроле над огнестрельным оружием.

"Я могу сказать, что мы были в шаге от введения закона, запрещающего боевое оружие по всей стране, но мы не довели это до конца из-за того, что работа парламента была приостановлена в результате эпидемии коронавируса... Но мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе", - заявил Трюдо.

Министр общественной безопасности Билл Блэр, выступая на пресс-конференции в понедельник, заявил, что правительство намерено выдвинуть как "нормативные акты, так и законы", запрещающие боевое огнестрельное оружие. Он также подтвердил обязательство правительства принять другие превентивные меры: более строгие правила хранения оружия и законы, обеспечивающие приостановку доступа к огнестрельному оружию для тех, кто представляет риск для себя или окружающих.

Галифакс. Погибли, по меньшей мере, 18 человек. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Правоохранители проинформировали, что стрелок мертв. Мотивы мужчины пока не известны.