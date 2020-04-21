В Казахстане будут постепенно смягчать карантин

Анастасия Иванова

Казахстан будет постепенно смягчать карантин, введенный из-за коронавируса, но только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщил во вторник премьер республики Аскар Мамин.

В Казахстане подтверждены 1949 случая коронавируса, из них 19 случаев с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

"С 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий, в строительной отрасли и некоторых видов услуг. Они уже начали свою деятельность. В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса", - сказал Мамин на заседании правительства.

Он отметил, что "такая же работа будет проводиться и по другим регионам республики". "Тем не менее, это возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул Мамин.

ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.