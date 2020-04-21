В Мексике число зараженных коронавирусом достигло 8772 человек
Сегодня, 04:14 Анастасия Иванова
Согласно данным министерства здравоохранения Мексики, за день власти выявили 511 случаев заражения новым коронавирусом, 26 человек с диагнозом COVID-19 скончались.
"Мы наблюдаем некоторое замедление ежедневной эпидемиологической нагрузки, за 24 часа было зарегистрировано 511 новых случаев COVID-19", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, опубликованной в микроблоге министерства в Twitter.
Накануне сообщалось о 765 выявленных в Мексике случаях нового коронавируса за сутки.
Согласно данным минздрава, число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 8772, за день скончались 26 пациентов (712 человек за все время наблюдений).
По материалам: ria.ru