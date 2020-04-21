В Мексике число зараженных коронавирусом достигло 8772 человек

Анастасия Иванова

Согласно данным министерства здравоохранения Мексики, за день власти выявили 511 случаев заражения новым коронавирусом, 26 человек с диагнозом COVID-19 скончались.





"Мы наблюдаем некоторое замедление ежедневной эпидемиологической нагрузки, за 24 часа было зарегистрировано 511 новых случаев COVID-19", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, опубликованной в микроблоге министерства в Twitter.

Накануне сообщалось о 765 выявленных в Мексике случаях нового коронавируса за сутки.

Согласно данным минздрава, число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 8772, за день скончались 26 пациентов (712 человек за все время наблюдений).