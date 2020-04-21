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В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса

В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
Реализация принятых правительством мер поддержки бизнеса является задачей номер один, чтобы предприниматель получил ту помощь, о которой слышит с экранов телевизоров, считает министр экономического развития России Максим Решетников.

"Вопрос ведь не только в том, чтобы придумать и озвучить меры, вопрос - их реализовать. И ключевой сейчас вопрос (и тема недоинформированности здесь же) - реализация принятых мер", - сказал Решетников в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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