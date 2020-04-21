В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса

Анастасия Иванова

Реализация принятых правительством мер поддержки бизнеса является задачей номер один, чтобы предприниматель получил ту помощь, о которой слышит с экранов телевизоров, считает министр экономического развития России Максим Решетников.

"Вопрос ведь не только в том, чтобы придумать и озвучить меры, вопрос - их реализовать. И ключевой сейчас вопрос (и тема недоинформированности здесь же) - реализация принятых мер", - сказал Решетников в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.