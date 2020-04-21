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В Минкомсвязи предрекли сокращение количества СМИ

В Минкомсвязи предрекли сокращение количества СМИФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин предрек сокращение количества СМИ в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Волина, после пандемии коронавируса средств массовой информации станет на 10-15 процентов меньше. Он отметил, что сокращение их числа произошло бы и без новой инфекции, так как газет, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций сегодня существует больше, чем этот рынок в состоянии прокормить.

Волин добавил, что процент безработицы среди журналистов будет не так высок, потому что многие сотрудники региональных и федеральных СМИ работают в нескольких редакциях. Он также заявил, что «профессиональные себе работу точно найдут».

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. По словам главы ведомства, доходы СМИ, несмотря на активную и востребованную обществом во время пандемии работу, сокращаются.

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По материалам: lenta.ru

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