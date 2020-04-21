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В Минздраве Украины рассказали, сколько стоит лечение больных COVID-19

В Минздраве Украины рассказали, сколько стоит лечение больных COVID-19
Стоимость лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине колеблется от 300 грн до 10 тыс. грн в сутки. Об этом 19 апреля в эфире "1+1" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она подчеркнула, что большинство пациентов с COVID-19 – около 80% – не нуждаются в стационарном лечении. Интенсивная терапия нужна около 20–30% из тех, кого госпитализируют, рассказала заместитель министра.
"Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от склонности пациента к восприятию того лечения, которое назначается... Примерно от 300 грн до 10 тыс. грн в день уходит на лечение одного пациента в различных больницах Украины", – сообщила Микичак.

Финансирование стационарного лечения обеспечивают государство и меценаты, отметила она.
"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень всем благодарны", – сказала она.
По данным Центра общественного здоровья, из 5710 украинцев, которым подтвердили коронавирус, 1910 были госпитализированы, а 3800 лечились или лечатся дома.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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