В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Москве цифровые пропуска, не прошедшие проверку, будут аннулированы. Для повторного получения необходимо оформить новый, внимательно указав данные. Об этом говорится во вторник в Telegram-канале столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки… Все пропуска, не прошедшие проверки, аннулируются», — говорится в сообщении.

Формы проверяются на корректность заполнения и аннулируются с явными ошибками — например, с цифрами в имени. В случае рабочих пропусков ИНН работодателя проверяется в базах Федеральной налоговой службы. Кроме того, проверяется, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции.

Разовый пропуск для посещения врача может быть аннулирован, если при проверке информация о записи на прием не подтверждается.

Также отмечается, что несколько рабочих пропусков с корректными данными на текущий момент считаются действительными, но в дальнейшем дубли будут аннулированы, и останется один действующий вариант. Сообщение об этом придет на номер телефона или электронную почту завителя.