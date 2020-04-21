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В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"

В Нижегородской области спустили на воду судно "Валдай 45Р"
Спуск на воду судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" состоялся в городе Чкаловске Нижегородской области во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пассажирское судно под символичным именем "Надежда" спроектировано и построено АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

"Это первое пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения, которое строится на собственном производстве ЦКБ по СПК имени Алексеева с использованием современного оборудования и материалов. Последний раз предприятие самостоятельно строило суда подобных размеров по своему проекту около 20 лет назад", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который принял участие в церемонии спуска судна на воду, отметил, что оно предназначено для эксплуатации в Нижнем Новгороде.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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