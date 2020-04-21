В ночь на 22 апреля в небе можно будет увидеть пик метеорного потока Лириды

Вадим Карасев

Метеорный поток Лириды в 2020 году можно будет наблюдать с 21 по 25 апреля. Пик метеорного потока в этом году будет в ночь с 21 на 22 апреля, когда падающие звезды будет видно лучше всего.

В этом году метеорный поток Лириды совпадает с новолунием, а значит, свет Луны не помешает видеть красоту падающих звезд, пишет Space.

В пиковую ночь в темном и ясном небе можно будет ожидать от 10 до 20 метеоров в час. Конечно, метеорный поток Лириды по своей интенсивности и количеству метеоров не такой красочный, как августовский метеорный поток Персеиды, но его описывают как «яркий и быстрый».

Эксперты отмечают, что в местах, где много света, то есть в городах, наблюдать за падающими звездами сложнее. Но если задаться целью, то все же увидеть метеорный поток можно.

Естественно, из-за коронавирусной пандемии, для наблюдения за метеорным потоком нежелательно собираться большими группами и уж тем более с незнакомыми людьми. Можно попробовать понаблюдать с балкона. Проще тем, кто живет в сельской местности. Там в ночном небе гораздо проще разглядеть такое необычайно красивое природное явление, как звездопад.

Радиант, то есть «душа» метеорного потока находится в созвездии Лиры. Для наблюдения за звездопадом, надо смотреть в район яркой звезды Веги, которая с 9 часов вечера появляется над восточной стороной горизонта, а к 4 часам утра перемещается практически к точке в небе над головой.

Приблизительно к этому времени падающие звезды потока будут видны лучше всего. Единственной помехой для наблюдения за звездопадом может стать облачная погода. Из-за облаков увидеть звездопад не удастся.

Но, астрономы не теряют надежды на то, что в пиковую ночь небо будет ясным, и многие увидят метеорный поток Лириды.