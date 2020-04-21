В общежитии под Киевом вспышка коронавируса: 37 инфицированных, две смерти

Анастасия Иванова

В одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая. Об этом на брифинге рассказал и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.По словам Володина, по предварительным оценкам в общежитии, которое находится в частной собственности, проживают больше 300 человек."На этот момент выявлено 37 больных, в том числе детей. Есть двое умерших людей, к сожалению. Сейчас медики всем жителям общежития делают ПЦР-тесты", – говорит он.Володин также сообщил, что уже налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской райбольницей.