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В общежитии под Киевом вспышка коронавируса: 37 инфицированных, две смерти

В общежитии под Киевом вспышка коронавируса: 37 инфицированных, две смерти
В одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая. Об этом на брифинге рассказал и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

По словам Володина, по предварительным оценкам в общежитии, которое находится в частной собственности, проживают больше 300 человек.

"На этот момент выявлено 37 больных, в том числе детей. Есть двое умерших людей, к сожалению. Сейчас медики всем жителям общежития делают ПЦР-тесты", – говорит он.
Володин также сообщил, что уже налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской райбольницей.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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