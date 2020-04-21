В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Власти Подмосковья задумали продлить режим самоизоляции на майские праздники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений», — заявил Воробьев. Он отметил, что на период майских праздников в Подмосковье возможен рост количества дачников.

«По данным УВД, где-то порядка, в разные дни, от 1,5 до 2 миллионов дачников», — отметил губернатор. По его словам, возможна максимальная численность от двух до четырех миллионов человек. При этом власти Московской области предусмотрели такой рост.

Ранее в Подмосковье продлили ограничение на посещение храмов в связи с распространением коронавируса до 28 апреля. Богослужения будут проходить без участия прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил духовенство исполнить данное предписание. Он также призвал верующих соблюдать режим самоизоляции и молиться дома.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта. С конца марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля власти ввели систему цифровых пропусков для передвижения на транспорте.