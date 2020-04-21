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В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия

В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумияФото: страница «How to DAD» на Facebook

Пользователи сети поспорили о том, как правильно хранить столовые приборы. Пост, в котором утверждалось, что нужно класть сперва ножи, затем вилки, а затем ложки, был опубликован в группе How to Dad («Как быть отцом») в Facebook. В комментариях многие не согласились с этим способом и предложили свои варианты. В некоторых из них ряд пользователей усмотрели признаки безумия.

«Не будь животным. Ножи, затем вилки, затем ложки. Другого пути нет», — подписал автор поста к фотографии своих столовых приборов. Его радикальное мнение вызвало дебаты в комментариях.

Многие посчитали предложенный автором поста порядок бессмысленным и возмутились. Некоторые обратили внимание на то, что было бы логичнее хранить столовые приборы в том же порядке, в котором они лежат на столе: ножи, вилки, ложки. Один из пользователей заявил, что хранит ложки в середине, между ножами и вилками. За это в комментариях его обозвали психопатом.

Ранее пользователи Reddit высмеяли девушку, которая некорректно перевела часть анкеты для сайта знакомств на английский язык. В профиле она написала, что ей нужен «ее собственный диабетический отец».

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По материалам: lenta.ru

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