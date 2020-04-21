В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на фоне коронавируса

Вадим Карасев

Коронавирус открыл новое поле для действий мошенников. В Роскачестве назвали последние “схемы”, по которым действуют злоумышленники.

Эксперты разделили самые частые схемы мошенничества во время пандемии на следующие типы.





Человеку приходит сообщение о выделении материальной помощи, только нужно оплатить комиссию или налог с нее. При этом просят ввести свои персональные данные и данные карты.





В квартире раздается звонок якобы из медучреждения. Вам предписывается срочно пройти тест на коронавирус, так как якобы был контакт с инфицированным человеком. Но тест платный. После перечисления денег “медработники” исчезают.





Человеку приходит уведомление/письмо/сообщение о штрафе за нарушение самоизоляции или карантина. Причем оплатить его требуется в весьма сжатые сроки. В этом случае нужно обратить внимание, имеется ли номер постановления. Последний легко проверяется через портал Госуслуг.





Мошенники предлагают приобрести пропуск на свободное перемещение по городу. В Роскачестве подчеркнули, что все пропуска оформляются исключительно на официальных порталах.





Злоумышленники делают рассылку писем, где размещают ссылки на якобы аптечные сайты с лекарством от CОVID-19. При переходе же вы получаете вредоносное ПО.





Сегодня возникает очень много клонов сайтов, предназначенных для видеоконференций. Эксперты советуют не переходить бездумно по ссылкам на видеочаты - вы рискуете загрузить вредоносное ПО. При переходе по любой ссылке внимательно проверяйте конечный адрес. Если он вызывает сомнения, то воздержитесь от его посещения.

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