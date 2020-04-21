Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на фоне коронавируса

В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на фоне коронавируса

Коронавирус открыл новое поле для действий мошенников. В Роскачестве назвали последние “схемы”, по которым действуют злоумышленники.

Эксперты разделили самые частые схемы мошенничества во время пандемии на следующие типы.






Человеку приходит сообщение о выделении материальной помощи, только нужно оплатить комиссию или налог с нее. При этом просят ввести свои персональные данные и данные карты.






В квартире раздается звонок якобы из медучреждения. Вам предписывается срочно пройти тест на коронавирус, так как якобы был контакт с инфицированным человеком. Но тест платный. После перечисления денег “медработники” исчезают.






Человеку приходит уведомление/письмо/сообщение о штрафе за нарушение самоизоляции или карантина. Причем оплатить его требуется в весьма сжатые сроки. В этом случае нужно обратить внимание, имеется ли номер постановления. Последний легко проверяется через портал Госуслуг.






Мошенники предлагают приобрести пропуск на свободное перемещение по городу. В Роскачестве подчеркнули, что все пропуска оформляются исключительно на официальных порталах.






Злоумышленники делают рассылку писем, где размещают ссылки на якобы аптечные сайты с лекарством от CОVID-19. При переходе же вы получаете вредоносное ПО.






Сегодня возникает очень много клонов сайтов, предназначенных для видеоконференций. Эксперты советуют не переходить бездумно по ссылкам на видеочаты - вы рискуете загрузить вредоносное ПО. При переходе по любой ссылке внимательно проверяйте конечный адрес. Если он вызывает сомнения, то воздержитесь от его посещения.

Все новости Южного Федерального на канале Яндекс.Дзен

Читайте также: “Осторожно, мошенники!” - топ-8 схем обмана во время эпидемии коронавируса, все виды мошенничества
# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на фоне коронавируса
В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на
Трое россиян попали в плен к пиратам у берегов Африки
Трое россиян попали в плен к пиратам у берегов Африки
В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня
В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня
33-летняя звезда Playboy покончила с собой
33-летняя звезда Playboy покончила с собой
Самцы переселенных на изолированные острова ящериц выработали новый химический язык любви
Самцы переселенных на изолированные острова ящериц выработали новый
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Смешариков"
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Смешариков"
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах
Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Трамп намекнул на ответный удар по Саудовской Аравии
Трамп намекнул на ответный удар по Саудовской Аравии
В Госдуме предложили расширить поддержку безработных
В Госдуме предложили расширить поддержку безработных
Московские парки и усадьбы подготовили онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы
Московские парки и усадьбы подготовили онлайн-экскурсии, лекции и

Топ на сегодня

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе

Еще по теме

Преступники придумали новый вид мошенничества в WhatsApp
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Банковские работники назвали способы распознать телефонного мошенника
Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян