В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи

Влада Некрасова

Молодые россияне заражаются коронавирусом, потому что хуже пожилых соблюдают самоизоляцию, заявил в интервью "Российской газете" замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Вирусолог рассказал, что в разгар пандемии работал в Италии. Он отметил, что местные жители не успели своевременно принять необходимые антикоронавирусные меры. Из-за этого заболевали и умирали в основном те, кто входит в группу риска, — пенсионеры.