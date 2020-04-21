Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах

В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах

В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
Российские специалисты доказали, что космонавты могут приступать к работе на других планетах на четвертые сутки после посадки, пережив перед этим длительный космический полет. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.

"Согласно данным, полученным благодаря проведению послеполетных исследований с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками", - говорится в сообщении.

Для выяснения работоспособности после длительных орбитальных полетов Россия и международные партнеры с сентября 2013 года начали на месте посадки кораблей "Союз" в Казахстане так называемые "Полевые тесты". Их продолжением являются тесты "Созвездие", которые проводятся сразу после возвращения с орбиты в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и направлены на оценку работы космонавтов на поверхности другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице, работу с инструментом.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Спасатели эвакуировали вернувшихся космонавтов из «Союза»
Зарплата российских космонавтов стала известна всем
Советский космонавт Владимир Ляхов умер на 77-м году жизни
Стали известны заработки российских космонавтов