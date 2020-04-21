В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах

Анастасия Иванова

Российские специалисты доказали, что космонавты могут приступать к работе на других планетах на четвертые сутки после посадки, пережив перед этим длительный космический полет. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.

"Согласно данным, полученным благодаря проведению послеполетных исследований с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками", - говорится в сообщении.

Для выяснения работоспособности после длительных орбитальных полетов Россия и международные партнеры с сентября 2013 года начали на месте посадки кораблей "Союз" в Казахстане так называемые "Полевые тесты". Их продолжением являются тесты "Созвездие", которые проводятся сразу после возвращения с орбиты в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и направлены на оценку работы космонавтов на поверхности другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице, работу с инструментом.