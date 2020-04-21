В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки проморолика фильма "Слон"

Вадим Карасев

38-летняя Меган Маркл продумывает свои образы до мелочей, поэтому прессе всегда есть что обсудить после ее появления на публике. Сегодня супруга принца Гарри появилась в эфире шоу Good Morning America — в проморолике документального фильма "Слон" (Elephant), который озвучила. Для записи видео Меган выбрала белую блузку марки своей подруги Misha Nonoo и два украшения, на которые интернет-пользователи обратили особое внимание.





Меган Маркл в кадре из проморолика фильма "Слон"

Герцогиня Сассекская дополнила образ двумя подвесками канадского бренда Suetables из серии знаков зодиака. Только Меган не стала выбирать свой знак (Лев), а предпочла кулоны с символами Девы и Тельца — знаков своего мужа и сына. Впервые это необычное украшение появилось на шее герцогини Сассекской в ноябре прошлого года.

Мы очень рады, что она решила таким образом держать знаки своих родных близко к сердцу,

— прокомментировала выбор Маркл компания Suetables год назад.





Украшение Suetables

Когда зрители увидят фильм "Слон", они поймут, насколько мы все связаны. И если бы они знали больше, то мы все заботились бы друг о друге, о нашей планете и животных совсем по-другому, — сказала Маркл в интервью о документальном фильме, который озвучила.





Меган Маркл и принц Гарри





Меган Маркл, принц Гарри с сыном Арчи