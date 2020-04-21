Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки проморолика фильма "Слон"

В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки проморолика фильма "Слон"

В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки проморолика фильма "Слон"

38-летняя Меган Маркл продумывает свои образы до мелочей, поэтому прессе всегда есть что обсудить после ее появления на публике. Сегодня супруга принца Гарри появилась в эфире шоу Good Morning America — в проморолике документального фильма "Слон" (Elephant), который озвучила. Для записи видео Меган выбрала белую блузку марки своей подруги Misha Nonoo и два украшения, на которые интернет-пользователи обратили особое внимание.


Меган Маркл в кадре из проморолика фильма "Слон"

Герцогиня Сассекская дополнила образ двумя подвесками канадского бренда Suetables из серии знаков зодиака. Только Меган не стала выбирать свой знак (Лев), а предпочла кулоны с символами Девы и Тельца — знаков своего мужа и сына. Впервые это необычное украшение появилось на шее герцогини Сассекской в ноябре прошлого года.

Мы очень рады, что она решила таким образом держать знаки своих родных близко к сердцу, 

— прокомментировала выбор Маркл компания Suetables год назад.


Украшение Suetables

Когда зрители увидят фильм "Слон", они поймут, насколько мы все связаны. И если бы они знали больше, то мы все заботились бы друг о друге, о нашей планете и животных совсем по-другому, — сказала Маркл в интервью о документальном фильме, который озвучила.


Меган Маркл и принц Гарри


Меган Маркл, принц Гарри с сыном Арчи
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин
Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин
Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Пир во время пандемии: в регионах решили шикануть на День Победы
Пир во время пандемии: в регионах решили шикануть на День Победы
В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"
В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"
Антон Криворотов признался в интиме с участницей «Холостяка»
Антон Криворотов признался в интиме с участницей «Холостяка»
Лунный день сегодня 21 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2020 года
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
"Аэроэкспресс" сократил количество поездов в аэропорт "Внуково"
"Аэроэкспресс" сократил количество поездов в аэропорт "Внуково"
Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с коронавирусом
Путин призвал действовать предельно аккуратно при борьбе с
В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки проморолика фильма "Слон"
В сети обсуждают необычный выбор украшений Меган Маркл для съемки
Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия
Пандемия всколыхнула копившиеся в Северной Осетии противоречия

Топ на сегодня

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти

Еще по теме

Меган Маркл впервые за долгое время появилась на телевидении
Меган Маркл родила: известен пол ребенка
Создатели документального фильма "Слон" рассказали о работе с Меган Маркл: "Ее потрясло, что у слонов главные — самки"
Королева Елизавета II одобряет роман принца Гарри и Меган Маркл