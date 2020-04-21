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В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"

В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"
. Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала в Сети несколько новых кадров в высоком качестве из фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает MovieWeb.

Детали сюжета до сих пор скрывают, известно только, что действие происходит в мире международного шпионажа.


трейлере (был опубликован в декабре прошлого года).

По информации издания, ранее создатель трилогии о "Бэтмене" заявил, что это его самый амбициозный и дорогой проект. По предварительным данным, бюджет картины составил более 200 миллионов долларов.

Съемки проходили в семи странах, а в актерский состав, кроме Вашингтона и Паттинсона, вошли: Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Юрий Колокольников и другие.

Несмотря на пандемию коронавируса, выход шпионского боевика пока решили не переносить. Премьера запланирована на июль этого года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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