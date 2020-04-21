В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика "Довод"

Влада Некрасова

Have you ever been told a story that hasn't happened yet?#TENET pic.twitter.com/48GDMoOD2j — दिवेश (Divesh Chadha) (@KaffeinatedDC) April 20, 2020

. Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала в Сети несколько новых кадров в высоком качестве из фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает MovieWeb.

Детали сюжета до сих пор скрывают, известно только, что действие происходит в мире международного шпионажа.

трейлере (был опубликован в декабре прошлого года).

По информации издания, ранее создатель трилогии о "Бэтмене" заявил, что это его самый амбициозный и дорогой проект. По предварительным данным, бюджет картины составил более 200 миллионов долларов.

Съемки проходили в семи странах, а в актерский состав, кроме Вашингтона и Паттинсона, вошли: Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Юрий Колокольников и другие.

Несмотря на пандемию коронавируса, выход шпионского боевика пока решили не переносить. Премьера запланирована на июль этого года.