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В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня

В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня
Власти Сингапура продлевают карантин из-за распространения нового типа коронавируса до 1 июня,  сообщил во время своего выступления премьер-министр страны Ли Сянь Лун.

Ранее Лун заявил, что Сингапур с 7 апреля закрывается на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или в магазин. Премьер также объявил ограничение на передвижение и массовое скопление людей и запретил навещать родственников.

# В мире
По материалам: ria.ru

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