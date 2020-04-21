В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня

Анастасия Иванова

Власти Сингапура продлевают карантин из-за распространения нового типа коронавируса до 1 июня, сообщил во время своего выступления премьер-министр страны Ли Сянь Лун.

Ранее Лун заявил, что Сингапур с 7 апреля закрывается на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или в магазин. Премьер также объявил ограничение на передвижение и массовое скопление людей и запретил навещать родственников.