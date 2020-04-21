В Слуге народа анонсировали внеочередное заседание Рады

Влада Некрасова

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 23 или 24 апреля.Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуги народа в парламенте Евгения Кравчук.«Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться — в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний — по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп», — пояснила она.По словам политика, в повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент — депутаты планируют их отклонить.«Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия», — резюмировала она.С 17 марта Рада изменила календарный план в связи с карантином: пленарные недели заменили на недели работы в комитетах. Нардепы встречаются в онлайн-формате, кроме внеочередных заседаний парламента.