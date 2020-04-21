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В Слуге народа анонсировали внеочередное заседание Рады

В Слуге народа анонсировали внеочередное заседание Рады
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 23 или 24 апреля.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуги народа в парламенте Евгения Кравчук.

«Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться — в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний — по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп», — пояснила она.
По словам политика, в повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент — депутаты планируют их отклонить.

«Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия», — резюмировала она.

С 17 марта Рада изменила календарный план в связи с карантином: пленарные недели заменили на недели работы в комитетах. Нардепы встречаются в онлайн-формате, кроме внеочередных заседаний парламента.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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