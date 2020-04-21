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В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России

В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
В России наблюдается удивительно низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

"У нас, действительно, до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности", — сказала она.

В студии шоу показали таблицу, составленную по информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Согласно этим данным, коэффициент летальности от COVID-19 (число погибших на миллион человек) на 19 апреля в России был на уровне 2,14. В Бельгии этот показатель составил 470,51, в Испании — 470,51, во Франции — 296,03, в Великобритании — 227,79, в Швеции — 149,61, а в США 117,55. Результаты России в сравнении с другими странами Попович назвала "фантастикой".


Эксперт также подчеркнула, что в России проводят "невероятное количество" тестов на коронавирус.

# В мире
По материалам: ria.ru

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