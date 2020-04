Вереницу спутников британцы приняли за нашествие инопланетян

Вадим Карасев

В век развитых технологий, казалось бы, редко кого можно удивить чем-то необычным. Однако же, есть люди, которые продолжают пугаться пусть и странных, но вполне объяснимых явлений.

Очередным поводом для обсуждения в Британии стала появившаяся в ночном небе вереница ярких огней, плывущих ровным строем.

Этот «караван» огней наблюдали в Британии, а также, и в Германии. Многие из увидевших этот «парад» движущихся огоньков, приняли его за нашествие инопланетян.

Естественно, многие бросились обсуждать это явление в сети интернета.

Но, самые «продвинутые» пользователи поспешили сообщить, что это не что иное, как вереница спутников SpaceX. По некоторым подсчетам, вечером 19 апреля их в небе было около 50 штук.

just went out in the garden, to take in the stars, and saw six "satellites", in a row, a fairly equal distance apart, moving north. Wasn't planes, cos a blinky light jumbo flow under them, and it was lower and slower. Wasn't meteors, cos they dont' travel in a convoy.... #UFOs