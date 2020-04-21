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Вереницу спутников британцы приняли за нашествие инопланетян

Вереницу спутников британцы приняли за нашествие инопланетян

В век развитых технологий, казалось бы, редко кого можно удивить чем-то необычным. Однако же, есть люди, которые продолжают пугаться пусть и странных, но вполне объяснимых явлений.

Очередным поводом для обсуждения в Британии стала появившаяся в ночном небе вереница ярких огней, плывущих ровным строем.

Этот «караван» огней наблюдали в Британии, а также, и в Германии. Многие из увидевших этот «парад» движущихся огоньков, приняли его за нашествие инопланетян.

Естественно, многие бросились обсуждать это явление в сети интернета.

Но, самые «продвинутые» пользователи поспешили сообщить, что это не что иное, как вереница спутников SpaceX. По некоторым подсчетам, вечером 19 апреля их в небе было около 50 штук.

На видео, выложенном в сеть, показано движение в небе спутников StarLink, наблюдаемого из Европы.
Starlink - это название спутникового созвездия, создаваемого SpaceX для обеспечения спутникового доступа в Интернет.

Созвездие будет состоять из нескольких сотен небольших спутников Starlink, двигающихся на низкой околоземной орбите. Они работают вместе с наземными приемопередатчиками.

SpaceX также планирует продать некоторые из спутников для военных, научных или исследовательских целей.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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